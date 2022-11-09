Azerbaycan ve Ermenistan müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar” dedi.

Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.