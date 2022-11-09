Batı, insan hakları bahanesiyle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Batılı ülkelerin İnsan hakları konusunu bir araç olarak kullanması ile ilgili "İnsan hakları konusu dünyadaki tüm insanlar için ortak bir değerdir ve hepimiz insan haklarını savunmaktan yanayız" açıklamasını yaptı.

Chang Hua, sözlerinin devamında "Ancak vurgulamak istediğim önemli bir konu var: Bizim Öncelikle tüm insanların gelişimini ve yaşamını savunmamız gerekiyor ama ne yazık ki ABD ve Batı ülkeleri, insan hakları bahanesiyle İran, Çin ve gelişmekte olan diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor" ifadesini kullandı.

Çin'in Tahran Büyükelçisi insan hakları konusunun Batı ve Amerika tarafından bir araç olarak kullanıldığını ve tüm ülkelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin insan haklarını savunmak için işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.