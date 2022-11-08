İran'dan BM'nin Suriye'ye karşı çifte standart yaklaşımına eleştiri

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Said İravani, Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili toplantıların kısa aralıklarla ve bu davada herhangi bir gelişme olmadan yapılmasının siyasi olma şüphesini güçlendirdiğini ve Suriye'ye yönelik suçlamaları tekrar ettiğini vurguladı.

İravani, "İran, herkesin, her yerde ve her koşulda kimyasal silah kullanmasını şiddetle kınıyor ve bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görüyor. Kimyasal silah kullanımına ilişkin herhangi bir soruşturmanın tarafsız, profesyonel, inandırıcı ve nesnel olması ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin prosedürlerine tam olarak uyması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İravani, "Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin gereklerine uymakta ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaktadır.Bu davanın siyasi bir atmosferde ve çifte standartlı bir yaklaşımla yönetilmesi, tartışmaları sadece teknik yapısından uzaklaştırmakta, oysa biz bunların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde teknik açıdan incelenmesi gereken konular olduğuna inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.