İran İHA'larının Ukrayna'da bulunduğu iddiası asılsız

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Saeid İravani, bir mektupta, Ukrayna'nın BM uzmanlarının düşürülen İHA'ların parçalarını incelemek ve bunu İran nükleer anlaşmasına ilişkin 2231 sayılı Kararın uygulanmasıyla ilişkilendirmek üzere bu ülkeyi ziyaret etme önerisinin söz konusu karar çerçevesinde herhangi bir yasal dayanaktan yoksun olduğunu bildirdi.

Amir Saeid İravani bu mektupta, Ukrayna'nın bu ülkedeki mevcut savaşta İran'ın tarafsızlık tutumunu görmezden gelmesi ve kanıtlanmamış bilgilere dayanarak yanlış iddialarda bulunmaya devam etmesinin üzücü olduğunu belirtti.

İravani, "Ukrayna, İran'a karşı asılsız iddialar ile 2231 sayılı Karar arasında bağlantı kurmak için siyasi hedefler arıyor" dedi.

Roya Fereyduni