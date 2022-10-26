İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiri

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Said İravani, dün BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'de sivillerin ve temel altyapıların Siyonist Rejim tarafından hedef alınmasını uluslararası hukulun ve insan haklarının ihlali olarak nitelendirerek, "BM Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalması bu rejimi cesaretlendirdi ve saldırganlığını artırdı." dedi.

Said İravani, "Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı ve hareketi, bu ülkenin ulusal egemenliğini ve bölgesel barış ve güvenliği riske atmıştır ve bir an önce sona ermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriye halkının durumuna dikkat çeken İravani, "Bu ülkedeki insani şartlar hala zor ve sıkıntılar Suriye halkını önemli ölçüde etkilemiştir. Birçok bölgede insanların ihtiyaçlarına dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler büyükelçisi, insani yardım sağlamanın gerekli olduğunu belirterek, "Suriye genelinde ihtiyaç sahiplerine engelsiz, hızlı ve güvenli erişimin sağlanması bir öncelik olmalıdır." dedi.

Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulayan Said İravani, "Bu, Suriye'ye yönelik dış işgalin sona ermesi ile sağlanabileceğini belirterek,

Terör tehditlerinin ve Suriye halkına yönelik acımasız ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasının altını çizdi.

İravani, Suriye'deki durumu iyileştirmenin tek yolunun, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılan siyasi bir süreç aracılığıyla yürütülen siyasi bir çözüm olduğunu ifade etti.