İranlı diplomattan BM'nin Rusya karşıtı kararına eleştiri

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesine yönelik kabul edilen karara tepki gösterdi.

Tahran açısından bu kararın hiçbir yasal dayanağı olmadığını kaydeden İrevani, "Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı, ABD'deki silah fabrikalarının daha fazla kâr elde etmesine ve savaşın uzatılmasına sebep oluyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dün Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi.

93 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna içerisinde veya Ukrayna’ya karşı her türlü uluslararası hukuk ihlalinden sorumlu tutulmasının talep edildiği kararı oyladı.

94 ülkenin lehte, 14 ülkenin aleyhte oy kullandığı oylamada 74 üye ülke çekimser kaldı.

Karşı oy kullanan ülkeler arasında Suriye, Kuzey Kore, İran, Çin, Beyaz Rusya, Küba gibi ülkeler bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov dün yaptığı açıkalama bu karara tepki gösterdi. Peskov, "Bu sürecin organizatörleri rezervlerimizin soygununu tamamlamaya çalışıyor. Bu, BM platformunun kullanılarak soygunun resmileştirilmesidir" dedi.

BM Genel Kurulunun kararları yasal olarak bağlayıcılık taşımasa da siyasi ağırlığa sahip.