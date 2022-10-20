İran, Rusya'ya İHA sağladığı yönündeki iddiaları yalanladı

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Amir Saeid İravani yaptığı açıklamada, "İran'ın Ukrayna ihtilafında kullanılmak üzere (Rusya'ya) İHA tedarik ettiği yönündeki boş ve asılsız iddiaları kesin bir dille reddediyoruz" dedi

İravani, "İran, Ukrayna’daki çatışmanın başlamasından bu yana dile getirilen durum hakkında net ve tutarlı bir tavır almıştır. İran sürekli olarak barışı ve Ukrayna’daki çatışmanın derhal sona ermesini savundu" ifadesini kullandı.

Bu iddiaların asılsız olduğunu sözlerine ekleye İravani, Batı’nın İran'a karşı bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü söyledi.

İravani ayrıca, İran'ın Ukrayna'daki çatışmaları çözmek için yapıcı etkileşimini sürdüreceğini ifade etti.

