İran'dan BM'ye "İHA" mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya İHA tedarik ettiği iddialarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Kurumu’na mektup gönderdi.

İrevani, Avrupa Troykası (İngiltere, Almanya ve Fransa) ile ABD’nin mesnetsiz suçlamalar ve iddialarına ilişkin İran’ın net tutumunu anlattı.

Mektupta, “Batılılar yanlış yorumlarla BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile Ukrayna savaşında iddia edilen insansız hava araçlarının kullanımı arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak 2231 sayılı karar ne silah ihracatını yasaklıyor ne de BM Sekreterliğine herhangi bir araştırma yürütme konusunda gerekli yetki sağlıyor.” ifadesi kullanıldı.

Batı’ya gönderme yapan İrevani’nin mektubunda, “ABD ve üç Avrupa ülkesi, mektuplarında İran'ı BM Güvenlik Konseyi kararının belirli bir maddesini ihlal etmekle suçlarken, kendileri de aynı karar kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri büyük ölçüde ihlal etmeyi sürdürüyor. Bunun açık bir örneği, ABD’nin 2015 tarihli nükleer anlaşmadan yasadışı olarak çekilmesi ve pazarlık için bir koz olarak kullandığı ihlallerinin günümüze dek devam etmesidi. Bu eylem, BM Antlaşması, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile uymamaktadır.” denildi.

Daha önce de İravani, Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) sağladığı iddialarını asılsız olduğunu belirttmişti.

İravani, yaptığı açıklamada, "İran'ın Ukrayna ihtilafında kullanılmak üzere (Rusya'ya) İHA tedarik ettiği yönündeki boş ve asılsız iddiaları kesin bir dille reddediyoruz.” demişti.