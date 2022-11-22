Emir Abdullahiyan'dan İran-Irak ilişkilerine vurgu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı bir grup düşünür, üniversite profesörü, uzman, analist ve medya aktivisti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran ve Irak arasında gelişen ilişkilerin önemini vurgulayarak, bu ilişkilerin iki ülke ve iki milletin yanı sıra bölge çıkarları üzerindeki olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, "İran ve Irak ilişkileri, iki milletin ortak siyasi iradesinin yanı sıra dini, tarihi ve kültürel ortaklıkları nedeniyle resmi ve halk boyutunda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir ve iki millet arasındaki istişare ve işbirlikleri ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek üzere çeşitli düzeylerde devam etmektedir" dedi.