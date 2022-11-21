Emir Abdullahiyan, Ermeni heyet ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Saferyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, iki komşu ülke olan İran ve Ermenistan arasında gelişen ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Kapan Başkonsolosluğu'nun açılmasını, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri artırmak ve ekonomik ilişkilerde olumlu bir vizyon elde etmek için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Saferyan da, İran'ın Kapan Başkonsolosluğu'nun açılmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük bir gelişme olarak nitelendirerek, İran'ın bölge ülkelerinin egemenliği ve uluslararası sınırların değişmezliği konusundaki ilkeli ve yapıcı tutumunu takdir etti.