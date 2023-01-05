İranlı komutandan "yerli hipersonik füze" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında yeni yerli füzeler hakkında açıklamada bulundu.

Yerli hipersonik balistik füzenin yakında tanıtılacağını belirten Tuğgeneral Hacizade, "İran'ın yeni füzesine tepkiler anlamlıydı, fakat ABD’lilerin tepkisi ilginçti. Onlar şüphemiz var dediler. Başkaları ise herhangi bir şüphe duyduklarını söylemediler." dedi.

Tuğgeneral Hacizade, Amerikalıların Arap ülkelerindeki yatırımları ile silah satışının kötü etkileneceği için böyle yorum yaptıklarına inandığını söyledi.

Daha önce Tuğgeneral Hacizade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte, İran'ın yeni bir balistik füze geliştirdiğini duyurmuştu.

Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Tuğgeneral Hacizade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu kaydetmişti.