İran, hipersonik balistik füzesini tanıtacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Devrim Muhafızları tarafından geliştirilen hipersonik balistik füzenin yakında tanıtılacağını bildirdi.

Tuğgeneral Hacizade konuya ilişkin olarak, "Hipersonik füzenin testleri yapıldı ve gelecekte ve uygun bir zamanda tanıtımı yapılacak" dedi.

Tuğgeneral Hacizade, dün yaptığı açıklamda, bu füzenin gelişmiş hava savunma kalkanlarına karşı koymak için tasarlandığını ifade etmişti.

Bu yeni füzenin tüm füze kalkanı sistemlerini geçebilme kabiliyetini belirten Tuğgeneral Hacizade ayrıca bu füzenin düşmanın füzesavar sistemlerini hadef alma kabiliyetine sahip olduğunu açıklamıştı.

Tuğgeneral Hacizade, böyle bir silahın ortaya çıkmasının füze üretiminde büyük bir sıçrama anlamına geldiğini kaydetmişti.