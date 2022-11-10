İran hipersonik balistik füze geliştirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Devrim Muhafızları tarafından hipersonik balistik füze geliştirildiğini bildirdi.

Tuğgeneral Hacizade, bu füzenin gelişmiş hava savunma kalkanlarına karşı koymak için tasarlandığını ifade etti.

Bu yeni füzenin tüm füze kalkanı sistemlerini geçebilme kabiliyetini belirten Tuğgeneral Hacizade ayrıca bu füzenin düşmanın füzesavar sistemlerini hadef alma kabiliyetine sahip olduğunu açıkladı.

Tuğgeneral Hacizade, böyle bir silahın ortaya çıkmasının füze üretiminde büyük bir sıçrama anlamına geldiğini kaydetti.