Hamas'tan İsrail'e duvar tepkisi

Hamas sözcüsü Cihad Taha, yaptığı açıklamada, siyonist savaş bakanı Benny Gantz'ın, işgal altındaki Batı Şeria'daki Qalkilya şehrinin güneyine ulaşan, Cenin ve Tulkarem şehirleri arasında apartheid duvarının yeni bir bölümünü inşa ettiğini hatırlattı.

Taha, söz konusu duvarın inşasının işgalci siyonist rejimin Filistin halkına karşı suçunu ve ırkçılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Taha, "Bu kararı en güçlü şekilde reddediyor, kınıyor, Filistin topraklarını Yahudileştirme ve çalmaya yönelik işgal politikasının bir uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Bu ayrılıkçı duvarlar, işgali ve yerleşimcileri Batı Şeria'daki direnişçilerin ve gençlerin darbelerinden koruyamayacaktır." dedi.

Bu tür kararlara karşı, uluslararası toplumun ve insan hakları kurumlarının, ırkçı işgal politikalarını kınaması gerektiğini vurgulayan Taha, ayrıca Filistin halkının da işgali bitirmek için ciddi çalışması, kurtuluş, geri dönüş ve kendi kaderini belirlemesi gerektiğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İLKHA