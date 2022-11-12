Hamas liderlerinden bir heyet Lübnan Meclis Başkanı'nı ziyaret etti

Ziyareti gerçekleştiren heyetin içinde Hamas'ın Arap Dünyasıyla ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi üyelerinden Usame Hamdan ve hareketin Lübnan temsilcisi Ahmed Abdülhadi'nin yer aldığı belirtildi. Görüşmede Emel hareketinin Filistin'le İlişkiler Dosyası sorumlusu Muhammed El-Cibavi'nin de bulunduğu belirtildi.

Hamas'ın resmi sayfasında bugün (12 Kasım Cumartesi) yayınlanan açıklamada görüşmede heyet başkanı Dr. Musa Ebu Merzuk'un, Filistin'le ilgili son gelişmeler, özellikle de işgal rejiminin son dönemde Batı Şeria bölgesinde gündelik olarak ve planlı bir şekilde gerçekleştirdiği baskınlar ve işgal güçlerinin Filistinlilere yönelik cinayetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği belirtildi.

Ebu Merzuk, işgal rejiminin izlediği politikanın Batı Şeria bölgesinde Filistin halkının estirdiği rüzgarı durdurmada başarılı olamayacağını, işgale karşı ve onun planlarının önüne geçilmesi amacıyla direniş seçeneğinin en uygun tercih olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi