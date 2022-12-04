Hizbullah: Filistin'in kurtuluşu için tek çözüm silahlı direniştir

Sputnik'e göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin'i özgürleştirmenin ve desteklemenin tek yolunun silahlı direniş olduğunu vurguladı.

Naim Kasım'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist bir cani, Nablus'ta Filistinli bir genci dünyanın gözü önünde şehit mi ediyor? Siyonistlerin cinayetlerine karşı Filistin ulusunu kim destekliyor? Siyonizm tehlikesine karşı dünyayı kim destekliyor? Şikayetlerimizi Siyonistlerle el ele veren emperyalist güçlere götürmeyiz. Filistin'in kurtuluşu ve desteklenmesi için tek çözüm silahlı direniştir.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cuma günü Nablus'un güneyinde yer alan Hawara köyünde Filistinli bir gencin İsrail güçleri tarafından şehit edildiğini duyurmuştu.