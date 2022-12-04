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4 Ara 2022 10:27

Hizbullah: Filistin'in kurtuluşu için tek çözüm silahlı direniştir

Hizbullah: Filistin'in kurtuluşu için tek çözüm silahlı direniştir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistin'in kurtuluşu için tek çözümün silahlı direniş olduğunu vurguladı.

Sputnik'e göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistin'i özgürleştirmenin ve desteklemenin tek yolunun silahlı direniş olduğunu vurguladı.

Naim Kasım'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist bir cani, Nablus'ta Filistinli bir genci dünyanın gözü önünde şehit mi ediyor? Siyonistlerin cinayetlerine karşı Filistin ulusunu kim destekliyor? Siyonizm tehlikesine karşı dünyayı kim destekliyor? Şikayetlerimizi Siyonistlerle el ele veren emperyalist güçlere götürmeyiz. Filistin'in kurtuluşu ve desteklenmesi için tek çözüm silahlı direniştir.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cuma günü  Nablus'un güneyinde yer alan Hawara köyünde Filistinli bir gencin İsrail güçleri tarafından şehit edildiğini duyurmuştu.

News Code 1906233

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