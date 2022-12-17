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17 Ara 2022 12:42

Hamas: Direnişin füze gücü arttı

Hamas: Direnişin füze gücü arttı

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Baraka, "İşgal edilmiş Filistin topraklarının her yerine ulaşabilen füzelere sahibiz" dedi.

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Filistin dışındaki ulusal ilişkiler departmanı, hareketin kuruluşunun 35. yıl dönümü münasebetiyle Beyrut'ta "Filistin davasına destekte direnişin rolü" başlıklı bir siyasi konferans düzenlendi.

Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ali Baraka, konferansta yaptığı konuşmada, Filistin davasının korunmasında Hamas'ın yapıcı rolüne değindi.

Direnişin Gazze Şeridi'ndeki kabiliyetlerine dikkat çeken Ali Barka, "Direnişin kabiliyetleri büyük oranda arttı ve işgal edilmiş Filistin topraklarının her yerine ulaşabilen füzelere sahibiz. Herkes, Kudüs Kılıcı operasyonunda Kassam Tugayları'nın işgal altındaki Filistin'in güneyinde Kızıldeniz'deki Ramon Havalimanı'nı 250 kilometre menzile sahip Ayyaş füzesiyle vurduğunu gördü." dedi.

News Code 1906495

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