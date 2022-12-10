Hamas Hareketi Gazze'de askeri ürünler sergisi açtı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, hareketin kuruluşunun 35. yıl dönümünde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde askeri ürünlerini sergiledi.

Bu sergnin açılışı, Hamas hareketinin bazı lideri ile Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları bu sergide, başta füzeler, insansız hava araçları, mermiler ve bombalar olmak üzere askeri ürünlerdeki ilerleme ve gelişme aşamalarını gösterdi.

Bu askeri ürünler arasında "S-50" ve "M-75" füzeleri ile "Şahap" ve "Ababil" insansız hava araçlarını sayabiliriz.