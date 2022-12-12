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12 Ara 2022 17:08

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Planlama Bakanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Planlama Bakanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Planlama Bakanı Muhammed Ali Tamim ile görüştü.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Planlama Bakanı Muhammed Ali Tamim ile bir araya geldi.

Görüşmede iki komşu ülke arasında çeşitli alanlarda ortak işbirliği vizyonu ele alınırken ekonomi, güvenlik, ticaret, yatırım, eğitim ve kültür alanlarında ikili ilişkileri geliştirmenin yolları incelendi.

Bu görüşmede ayrıca Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İran ziyaretinin sonuçları ve elektrik ve su meselesinin çözümü için taraflarca alınan tedbirler gözden geçirild

News Code 1906408

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