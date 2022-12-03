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3 Ara 2022 15:19

Es-Sudani, Tahran-Riyad ilişkilerini yakınlaştırma çabalarını sürdürüyor

Es-Sudani, Tahran-Riyad ilişkilerini yakınlaştırma çabalarını sürdürüyor

Irak Parlamentosu Hukuk Hükümeti Koalisyonu Temsilcisi, "Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yakınlaştırma çabalarını sürdürüyor." dedi.

Al Maluma'ya göre, Irak Parlamentosu Hukuk Hükümeti Koalisyonu Temsilcisi Mohand Al-Hazraci, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin son zamanlarda Tahran'a yaptığı ziyarette önemli sonuçlar elde ediliğini belirterek, "Es-Sudani Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yakınlaştırma çabalarını sürdürmesinin önemine vurgu yapmakatdır" ifadesini kullandı.

Mohand Al-Hazraci, "Es-Sudani'nin bölgedeki tüm ülkelerin barışa ihtiyaç duyduğu bir durumda Tahran'ı ziyaret etmesiyle çok önemli siyasi ve askeri hedefler gerçekleştirildi" dedi.

Al-Hazraci "Ortak uluslararası işbirliği yoluyla istikrarı sağlamak ve gerilimi azaltmak için es- Sudani'nin girişimleri bölgenin savaşa girmesini engelleyecektir" ifadelerinde bulundu.

Iraklı milletvekili, "Bağdat ve Tahran arasındaki ortak işbirliği bölgede istikrar sağlamakta ve Irak hükümetinin bu konudaki yaklaşımını teyit etmektedir." diye kaydetti.

News Code 1906221

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