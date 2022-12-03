Es-Sudani, Tahran-Riyad ilişkilerini yakınlaştırma çabalarını sürdürüyor

Al Maluma'ya göre, Irak Parlamentosu Hukuk Hükümeti Koalisyonu Temsilcisi Mohand Al-Hazraci, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin son zamanlarda Tahran'a yaptığı ziyarette önemli sonuçlar elde ediliğini belirterek, "Es-Sudani Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yakınlaştırma çabalarını sürdürmesinin önemine vurgu yapmakatdır" ifadesini kullandı.

Mohand Al-Hazraci, "Es-Sudani'nin bölgedeki tüm ülkelerin barışa ihtiyaç duyduğu bir durumda Tahran'ı ziyaret etmesiyle çok önemli siyasi ve askeri hedefler gerçekleştirildi" dedi.

Al-Hazraci "Ortak uluslararası işbirliği yoluyla istikrarı sağlamak ve gerilimi azaltmak için es- Sudani'nin girişimleri bölgenin savaşa girmesini engelleyecektir" ifadelerinde bulundu.

Iraklı milletvekili, "Bağdat ve Tahran arasındaki ortak işbirliği bölgede istikrar sağlamakta ve Irak hükümetinin bu konudaki yaklaşımını teyit etmektedir." diye kaydetti.