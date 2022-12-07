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7 Ara 2022 11:05

Siyonist Rejim güçlerinden Nablus'a baskın

Siyonist Rejim güçlerinden Nablus'a baskın

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Eski Şehir bölgesini abluka altına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Siyonist güçlerin Nablus'a baskın düzenlendi. İsrail güçleri, kentteki Eski Şehir'i abluka altına alarak, giriş çıkışları kapattı.

Bölgedeki Filistinliler ile Siyonist Rejim güçleri arasında arbede yaşandı ve silah sesleri duyuldu.

Filistin'de kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran ve Eski Şehir'de ortaya çıkan grup, dün İsrail'in herhangi bir saldırısına karşı teyakkuzda olduklarını duyurmuştu.

Siyonist Rejim son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Siyonist İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Bu nedenle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Kaynak: TRT Haber
 

News Code 1906305

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