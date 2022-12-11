İşgalci Siyonist güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Siyonist güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı, Cenin şehrine bağlı Yabad beldesi ile Ramallah yakınlarındaki Bir Zeyt beldesine sabah erken saatlerinde baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Şisyonit Rejim'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen Siyonist güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.