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11 Ara 2022 14:19

İşgalci Siyonist güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci Siyonist güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Siyonist güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı, Cenin şehrine bağlı Yabad beldesi ile Ramallah yakınlarındaki Bir Zeyt beldesine sabah erken saatlerinde baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Şisyonit Rejim'in Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen  Siyonist güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

News Code 1906374

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