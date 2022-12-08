İranlı komutan: Siyonist Rejime bağlı birçok casus yakaladık

El-Alem kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, gündemi değerlendirdi.

Tuğgeneral Ali Fedevi, "İslam Devrimi'nin zaferinden önce siyonistlerin eski İran hükümetiyle çok iyi ilişkileri vardı,. Devrimden sonra İran'da casus bulundurmak için birçok girişimde bulundular. Ancak onların faaliyetleri üzerinde tam istihbarat kontrolümüz var" dedi.

Tuğgeneral Fedevi, sözlerinin devamında "Şu ana kadar Siyonist Rejim'e bağlı çok sayıda casus yakaladık, yakalamaya da devam edeceğiz" ifadesinin kullandı.

İran- Azerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Fedevi "Bizim Azerbaycan halkıyla hiçbir sorunumuz olmamasının yanı sıra birçok ortak noktalarımız da var. Ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlığı bölgesel coğrafi değişikliğe yol açmamalıdır. Bu önemli bir konu" diye konuştu.