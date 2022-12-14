Emir Abdullahiyan'ndan telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib arasında bir telefonda görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Emir Abdullahiyan, İran ile Belçika'nın uzun geçmişe dayanan ilişkilerini iki ülke arasındaki yapıcı diyalog ve işbirliğinin devamı için uygun bir zemin olarak değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel gibi çeşitli alanlarda karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı ikili işbirliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin önemine ve İran'ın bölgedeki rolüne değinerek, "İran'daki gerçekleri öğrenmek için temaslarımızı sürdürmek çok önemli" dedi.

İran ve İrlanda dışişleri bakanları telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile de telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve İran nükleer anlaşması da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.