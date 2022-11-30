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30 Kas 2022 13:24

Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı ile bölgesel konuları görüştü

Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı ile bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Güvenlik konularının da masaya yatırıldığı görüşmede, iki komşu ülke arasındaki yapıcı iş birliği ve ortaklık çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Irak Başbakanı Sudani, Tahran temasları kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmişti.

News Code 1906167

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