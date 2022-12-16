Emir Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Emir Abdullahiyan telefonda görüştü.Görüşmede, yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran'ın bölgesel anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaya ve bölgede barış ile güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı.