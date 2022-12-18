Emir Abdullahiyan yarın Ürdün'e gidecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Bağdat konferansının ikinci turuna katılmak için yarın Ürdün'ün başkenti Amman'a gidecek.

Irak konulu bölgesel toplantı 20 Aralık'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek.

Toplantıya İran ve Türkiye ile Suudi Arabistan dahil birçok Arap ülkesinin katılması bekleniyor.

El Nashra haber sitesinin dün yayınladığı haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ürdün'deki toplantı sırasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşeceği iddia edildi.

Daha önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgesel toplantıya dair yaptığı açıklamada, "Bağdat Konferansı’nın ikincisi 20 Aralık tarihinde Amman’da yapılacak. Bağdat’ta düzenlenen ilk konferansa Türkiye ve İran katıldı, bundan sonraki konferansa da katılmalarını bekliyoruz” demişti.

Bağdat’ta düzenlenen ilk konferansa Fransa, Ürdün, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, İran ve Türkiye katılmıştı.