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13 Ara 2022 08:49

İran ve Hindistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ve Hindistan dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde İran ve Hindistan dışişleri bakanları bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldılar.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu belirterek, Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ikili ve uluslararası işbirliğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

News Code 1906411

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