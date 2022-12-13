AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "İran" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıda İran'daki son durum ele alındı.

AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'a yönelik ek yaptırım kararı alındığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Borrell, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkında şunları ileri sürdü:

"Bu durumda, İran'ın nükleer silah yapmasını engellemek için daha iyi bir çözümümüz yok. Bu bizim lehimize. Söz konusu anlaşmayı sürdürmek için her şeyi yapmalıyız."

Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Josep Borrell ile İran'daki son durum ve nükleer görüşmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.