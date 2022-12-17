"Reisi ve Bin Selman görüşecek" iddiası

Ürdün'ün başkenti Amman 20 Aralık'ta Irak konulu yeni bir bölgesel zirveye ev sahiliği yapıyor.

El Nashra haber sitesinin bugün yayınladığı haberde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ürdün'deki toplantı sırasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşeceği iddia edildi.

Daha önce Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgesel toplantıya dair yaptığı açıklamada, "Bağdat Konferansı’nın ikincisi 20 Aralık tarihinde Amman’da yapılacak. Bağdat’ta düzenlenen ilk konferansa Türkiye ve İran katıldı, bundan sonraki konferansa da katılmalarını bekliyoruz” demişti.

Hüseyin, “Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluklar var. Gıda, ilaç ve enerji güvenliği ile ilgili zorluklar var ve bunlar ülke sınırlarının ötesine geçen zorluklar olduğundan yüzleşmek için bölgesel ve uluslararası ilişkilere ihtiyacımız var” ifadesini kullanmıştı.

Bağdat’ta düzenlenen ilk konferansa Fransa, Ürdün, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, İran ve Türkiye katıldı.