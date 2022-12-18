Hasan Nasrullah'tan Suriye’ye teşekkür

Lübnan medyasına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, görev süresini tamamlayan Suriye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Abdülkerim Ali ile görüştü.
Görüşmede Hasan Nasrullah, tüm iç ve dış baskılara rağmen Beyrut ile Şam arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde Suriye Büyükelçisi Abdülkerim Ali’nin rolüne övgüde bulundu.
Nasrullah, diplomatik görev sırasında direniş güçlerinin yanıyında duran Suriyeli büyükelçiye teşekkür etti.
Hizbullah lideri ayrıca, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlenerek devam etmesinin umduğunu söyledi.
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