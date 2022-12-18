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18 Ara 2022 15:10

Hasan Nasrullah'tan Suriye’ye teşekkür

Hasan Nasrullah'tan Suriye’ye teşekkür

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, görev süresini tamamlayan Suriye’nin Beyrut Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, direnişe desteğinden dolayı Suriye’ye teşekkür etti.

Lübnan medyasına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, görev süresini tamamlayan Suriye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Abdülkerim Ali ile görüştü.

Görüşmede Hasan Nasrullah, tüm iç ve dış baskılara rağmen Beyrut ile Şam arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde Suriye Büyükelçisi Abdülkerim Ali’nin rolüne övgüde bulundu.

Nasrullah, diplomatik görev sırasında direniş güçlerinin yanıyında duran Suriyeli büyükelçiye teşekkür etti.

Hizbullah lideri ayrıca, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlenerek devam etmesinin umduğunu söyledi.

News Code 1906528

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