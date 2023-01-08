Hizbullah'ın önde gelen ismi İran ziyaretini değerlendirdi

Arap medyasına göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Twitter üzerinden İran’a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Naim Kasım’ın yaptığı paylaşımda, "İran’daki son olayların ardından ülkede istikrarlı durum hakim olduğundan emin olduktan sonra ülkeme geri döndüm.

ABD ve müttefikleri, İran'a yönelik yaptığı medya savaşı, siyasi ve terör saldırıları ile birçok hayal kurdu, ancak planları başarısız oldu. İran'da hayat normal ve dinamik bir şekilde devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah yetkilisi, İran’ın geleceğinin parlak olduğunu ve ilerleyişinin sürdüğünü kaydetti.

Şeyh Naim Kasım, Tahran temasları kapsamında İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya gelmişti.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Tahran'da düzenlenen “Şehit Süleymani Mektebi" adlı uluslararası konferansın açılış törenine de katılmıştı.