Hizbullah'tan Knesset seçimleriyle ilgili açıklama

İşgal altındaki topraklarda dört yılda beşinci kez yapılan erken seçimde rejim en uzun süre başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu'ya yeniden iktidar yolu açıldı. Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili gönderdi.

Knesset seçimlerini değerlendiren Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konseyi üyesi Hasan el-Bağdadi, "Knesset seçimlerinde aşırı sağcı partilerin zaferi, Lübnan ile yapılan sınırların çizilmesine ilişkin anlaşmayı kötü etkilemeyecek." dedi.

Bir yandan toplumsal ayrışma, diğer yandan aşırı sağcı partilerin zayıf zaferi, bu rejimin hızla çöküşe gittiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD arabuluculuğunda Tel Aviv ve Beyrut arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma 27 Ekim'de imzalandı.