Avrupa Parlamentosu'ndan Azerbaycan'a çağrı

Kararda, "Parlamento, Dağlık Karabağ'daki Laçin koridorunun kendini Azerbaycanlı çevreci ilan eden kişiler tarafından abluka altına alınmasının neden olduğu ciddi insani krizden üzüntü duymaktadır." dendi.

Kararda "Avrupa Parlamentosu üyeleri, Azerbaycan'ı hareket özgürlüğü sağlamak ve en savunmasız durumdakilerin temel mal ve hizmetlere erişimini sağlamak için koridoru derhal yeniden açmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Karar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarını ve güvenliğini garanti eden kapsamlı bir barış anlaşmasına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Gerekli insani yardımı sağlamak için uluslararası kuruluşlara bölgeye erişim izni verilmesi ve ayrıca bir BM veya AGİT bilgi toplama misyonunun insani durumu yerinde değerlendirmek için Laçın koridoruna gitmesi çağrısında bulunuyor.

Buna ek olarak, Avrupa Parlamentosu üyeleri bölgede bulunan Rus barış güçlerinin “hareketsizliğini” kınadı ve "Parlamento bu gücün AGİT uluslararası barış güçleriyle değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir" dendi.

Kaynak: Agos