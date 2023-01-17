AB, Azerbyacan-Ermenistan sınırına yeni bir gözlem heyeti gönderecek

''Azatutyun'' haber sitesi, kendi kaynaklarından aldığı bilgilere göre Avrupa Birliği bir ay içinde Ermenistan'a yeni bir gözlem heyeti göndermeyi planlıyor, bu sefer iki ay değil, en az iki yıl süreyle.

Geçen hafta bu projenin Avrupa Konseyi Siyasi ve Güvenlik Komitesi tarafından kabul edildiği ve dün de gözlem misyonlarıyla ilgilenen ana yapı olan Kriz Yönetimi Sivil İşler Komitesi tarafından onaylandığı kaydedildi.

Ayrıca geçen Ekim ayında gönderilen ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında konuşlanan 40 kişilik grubun aksine, bu kez Avrupalı ​​gözlemciler tüm Ermenistan topraklarında devriye gezecek. Önceki görevde olduğu gibi, bu sefer de silahsız olacaklar.

Kaç gözlemcinin geleceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak "Azatutun" bilgilerine göre, yeni görevde yaklaşık iki yüz Avrupalı ​​uzman yer alacak.

Kaynak: Ermeni Haber