Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanlarından 'Laçın' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, telefon görüşmesinde, Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki maden protestolarını ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'ya göre, Bayramov görüşmede, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesi ve Laçın yolunun kötüye kullanılmasının durdurulması için yapılan protestolarda seslendirilen taleplerin henüz yerine getirilmediğini, abluka ve insani duruma ilişkin iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını belirtti.