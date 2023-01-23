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23 Oca 2023 10:50

AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Laçın için Ermenistan'da

AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Laçın için Ermenistan'da

Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar, Laçın Koridoru krizi için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti.

Ermenistan medyasına göre Toivo Klaar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Laçın Koridorundaki durumun ciddi olduğunu ve acil çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Klaar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir günlük toplantılar için Yerevan'a döndüm. Laçın Koridorundaki durum ciddi ve acil çözümler gerekiyor. İleriye dönük yollar bulmayı amaçlayan tartışmaları dört gözle bekliyorum. AB'nin hedefi, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir çözüm olmaya devam ediyor."

News Code 1907233

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