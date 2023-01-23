AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Laçın için Ermenistan'da

Ermenistan medyasına göre Toivo Klaar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Laçın Koridorundaki durumun ciddi olduğunu ve acil çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Klaar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir günlük toplantılar için Yerevan'a döndüm. Laçın Koridorundaki durum ciddi ve acil çözümler gerekiyor. İleriye dönük yollar bulmayı amaçlayan tartışmaları dört gözle bekliyorum. AB'nin hedefi, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir çözüm olmaya devam ediyor."