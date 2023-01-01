  1. Azerbaycan
1 Oca 2023 12:04

Aliyev: Zengezur Koridoru mutlaka açılacak

Aliyev: Zengezur Koridoru mutlaka açılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan istese de istemese de Zengezur Koridoru mutlaka açılacak" dedi.

Azerbyacan Cumhurbaşknaı İlham Aliyev yeni yıl münasebeti ile bir konuşma yaptı. 

Aliyev konuşmasının bir bölümünde Zengezur Koridoru'yla ilgili, "Zengezur Koridoru'nun açılması için geniş çaplı çalışmalar hayata geçiriliyor, demir yolları ve otoyollar yapılıyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur Koridoru mutlaka açılacak. Güçlü bir irade gösterdik, her şey plana göre gidiyor. Talebimiz makul ve adildir. Azerbaycan'ın ana kısmı ile onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantımız olmalı ve olacaktır." açıklamasında bulundu.

News Code 1906749

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