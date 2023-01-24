Emir Abdullahiyan, Özbekistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısında yaptığı konuşmada, “Tarih ve medeniyete sahip 10 ülkenin bölgesel yakınlaşma çabalarının üzerinden otuz yıl geçti ve bu süreçte bölgesel işbirliği için değerli fırsatlar sağlandı.” dedi.

Bölge ülkeleri arasındaki ticaretin artırılmasının önemine değinen Emir Abdullahiyan, “EİT kurumu, üye ülkeler arasında bölgesel ticareti teşvik etmelidir. Üyeler arasındaki ticaret, EİT ticaret mekanizmalarından yeterli desteği almamıştır. EİT Ticaret Anlaşması’na (ECOTA) katılan ve tüm EİT ülkelerinden bölgede serbest ticaret için müzakerelerin başlamasına destek vermelerini öneriyoruz.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, enerjinin dünyadaki önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bölge ve dünyada yaşanan enerji güvenliği krizi, tüketicilerin beklenmedik şoklara karşı savunmasızlığını açıkça ortaya çıkardı. İklim değişikliği ile son dondurucu soğuklar bazı enerji üreten ülkelerin de etkilenebileceğini kanıtladı. Bu yüzden EİT bölgesi, üretici ülkeler ile enerji tüketen ülkeler arasında bir ortaklık modeli haline gelebilir.”

EİT bölgesinde yeni teknolojiler alanında daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahian, İran’ın bu alandaki deneyimlerini EİT üyesi ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, EİT’e üye ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve kurumun rolü ile konumunu güçlendirmeye yol açan girişimleri ve önerileri olumlu karşıladığını dile getird.

Emir Abdullahiyan ayrıca, bölgesel ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve transit koridorların verimli kullanımının bir diğer önemli gündem maddesi olduğuna değindi.

Emir Abdullahiyan'dan Avrupa Birliği'ne uyarı

Avrupa Parlamentosu'nun İran karşıtı kararını eleştiren Emir Abdullahiyan, Avrupa Parlamentosu'nun müdahaleci ve alışılmadık kararını şiddetle kınıyoruz; Hiç kuşkusuz, bu tür duygusal davranışlar ABD için pahalıya mal olacak. Bu nedenle doğru yöntemin diplomasiye, yapıcı işbirliğine ve rasyonelliğe başvurma olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, “Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ve ilahi dinlerin kutsallığına yönelik kötü davranışları ve Batılı devletlerin ifade özgürlüğü kisvesi altında bu tür eylemlere destek vermesini hiçbir şekilde kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.” diye konuştu.