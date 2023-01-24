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24 Oca 2023 14:59

Emir Abdullahiyan:

İran her zaman Pakistan milletini desteklemeye kararlı

İran her zaman Pakistan milletini desteklemeye kararlı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı sırasında Pakistanlı mevkidaşı ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın her zaman zor durumlarda Pakistan milletini desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taşkent'te Pakistanlı mevkidaşı Bilavel Butto Zardari ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Pakistan'da meydana gelen son sel felaketinden dolayı üzüntülerini dile getirerek, "İran, her zaman zor durumlarda Pakistan milletini desteklemeye kararlıdır" dedi.

İki ülke arasında elektrik ve gaz alanları da dahil olmak üzere anlaşmaların tamamlanması ve uygulanmasında kaydedilen ilerlemelere değinen Emir Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede imzalanmasını ve ticaret hacminin artırılmasını umut ederim. Bu bağlamda, sınır pazarlarının ticaret seviyesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir güvenlik ve ayrıca iki ülkenin sınır bölgelerinde yaşayanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesindeki rolü faydalı olarak değerlendirilir." ifadelerinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için uygun bir platform olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, özellikle transit alanında bu işbirliklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zardari de, İki ülke arasındaki derin ilişkilere değinerek, İran'ın Pakistan'ın dış politikasındaki  önemini vurguladı.

Bilavel Butto Zardari, İran ve Pakistan arasındaki işbirliğinin iki milletin ve Güney Asya bölgesinin yararına olacağını ifade etti.

News Code 1907266

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