İran Dışişleri Bakanı, Özbekistan'da

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taşkent’te düzenlenmesi öngörülen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz kasım ayında EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile yaptığı görüşmede, İran'ın EİT çerçevesinde ekonomik işbirliğine koşulsuz desteğini yeniden vurgularken, bu teşkilatı ülkenin bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğinde temel önceliklerinden biri olarak değerlendirmişti.

Türkiye, İran, Pakistan (kurucu üyeler) ile Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerdir.