İran ve Pakistan yeni sınır pazarı açacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter'den yaptığı paylaşımda Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi.
Bakan Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı sırasında Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Bilavel Butto Zardari ile görüştüm.
Ticaret, transit, turizm ve uluslararası bölgesel işbirliği konularında hem fikiriz.
Yakında yeni bir sınır pazarı açacağız.
Afganistan hala ortak endişemiz."
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