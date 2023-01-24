EİT Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Toplantıda, EİT çatısı altındaki işbirliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçları değerlendirilecek ve EİT gündemindeki güncel konular ele alınacaktır.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu toplantıya katılmak üzere Özbekistan'dadır.

Türkiye, İran, Pakistan (kurucu üyeler) ile Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerdir.

Roya Fereydouni