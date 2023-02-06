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6 Şub 2023 15:21

Ermenistan'dan Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı

Ermenistan'dan Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ve Suriye'ye taziye mesajı gönderdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, taziyelerini ileterek, “Ermenistan yardım sağlamaya hazır” dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

News Code 1907492

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