Depremde tarihi Halep Kalesi de hasar gördü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Halep'te, tarihi kale de hasar gördü.

Antik Halep Kalesi

Halep Kalesi, dünyanın en eski ve en büyük kalelerinden biridir. Kale, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak ilan edilen Halep Antik kentindeki bir tepenin üzerinde yer almaktadır.

Kale tepesinin kullanımı en az M. Ö.3000'e kadar uzanmaktadır, ancak mevcut yapının çoğu muhtemelen 12. yüzyılda Ayuubid Hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir.

2000'li yılların başında, ağa Han Kültür Vakfı, Halep Arkeoloji Derneği ile işbirliği içinde kalenin korunması için kapsamlı çalışmalar yaptı.

Tarihi kale son yıllarda devam eden Suriye iç savaşı sırasında da ciddi şekilde hasar görmüştü.