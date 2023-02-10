Tayland ve Macaristan'dan İran'a tebrik mesajı

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İslam Devrimi'nin 44. zafer yıldönümü dolayısıyla İran Dışişleri Baqkanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a bir tebrik mesajı yolladı.

Tayland Dışişleri Bakanı bu mesajda, hükümetinin İran ile ilşkilerini geliştirilmesinde kararlı olduğunu vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı ise mesajında, iki ülke arasındaki bilimsel, kültürel ve eğitimsel işbirliğinin son bir yıl içinde ortak bir ekonomik komisyonun kurulmasıyla güçlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.