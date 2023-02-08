İran'dan Afganistan için "dış müdahale" uyarısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, "5. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısında yaptığı konuşmada Afganistan'daki mevcut durumu ve bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çözüm yollarını anlattı.

Şemhani İran'ın son 40 yıldır Afganistan'ın en kötü koşullarında her zaman bu ülke halkının yanında olduğunu belirterek, "Şu anda da Yüce Devrim Lideri'nin yönergelerine göre, ABD'nin acımasız, tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarının İran halkı için yarattığı sorunlara rağmen; İran hükümeti ve halkı, Afganistan halkına yardım etmeye ve bu ülkeden çok sayıda misafir ağırlamaya devam ediyor." dedi.

Afganistan'daki güvenlik koşullarının ülkenin komşuları üzerindeki doğrudan etkisine değinen Şemhani, "

Afganistan'da güvenlik, barış, istikrar ve ilerleme sağlamak temel önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Şemhani İran'ın Afganistan'da kapsamlı bir hükümetin nasıl kurulacağına girmeden, dış müdahaleye veya iç çatışmaya başvurarak her türlü siyasi sistemi dayatmanın yalnızca istikrarsızlığı ve güvensizliği artıracağına inandığını vurguladı.

ABD'nin Afganistan'ı güvensizlik ve terörü teşvik etmek için bir platform haline getirmeye çalıştığına dikkat çeken Şemhani, "Afgan halkının her zaman başına bela olan güvensizliğin, bölge dışı müdahalelerle tüm bölge halkının ortak derdi haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadelerinde bulundu.



İran'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan Afganistan'ın yeniden inşası ve kalkınması için tamamen hazır olduğunu ifade eden Şemhani, "Bu toplantıda hazır bulunan ülkeler, bağımsız, güvenli, istikrarlı ve gelişmiş bir Afganistan yaratmak için daha aktif bir rol üstlenmelidir" diye kaydetti.