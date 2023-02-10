Emir Abdullahiyan ile Guterres telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel meselelerin yanı sıra Türkiye ve Suriye depremi dahil olmak üzere uluslararası konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakereler gözden geçirildi.

Depremden etkilenen bölgelerdeki insanlara uluslararası yardımın artırılması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, İdlib'de durumun içler acısı olduğunu ve bu bölgelerin Suriye hükümetinin egemenliğinde olmadığı için yardım sağlayamadığını söyledi.

Emir Abdullahiyan İran'ın İdlib bölgesine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, "İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında işbirliği çerçevesi belirledi. Ajans Genel Müdürü'nün Tahran ziyareti de tarafların gündeminde" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ise İran İslam Devrimi'nin zafer yıl dönümünü kutladı.

Guterres ayrıca tüm tarafların nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini vurguladı.