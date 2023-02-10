İran, Türkiye-Suriye normalleşme müzakerelerine katılacak

Rusya merkezli Tass Haber Ajansı'na konuşan İran'ın Rusya büyükelçisi Kazım Celali, İran'nın Türkiye ve Suriye arasında başlatılan normalleşme müzakerelerine katılacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçenlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye-Suriye-Rusya üçlü görüşmelerine İran’ın da katılma ihtimaline ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Kalın, “Yeni toplantının henüz yeri ve tarihi belli değil ama Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, biz İran’ın bu sürece dahil olmasından memnuniyet duyarız” demişti.