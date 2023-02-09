İran'dan Batı'nın müzakere tutumuna eleştiri

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi zaferinin 44. yıldönümü nedeniyle video mesaj yayınladı.

Emir Abdullahiyan mesajında, İran’ın müzakere masasından asla kaçmadığını vurgulayarak, "Müzakere ve diplomasiden hiçbir zaman uzaklaşmadık. İran milleti menfaati söz konusu olunca aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.

2015 tarihli nükleer anlaşmaya ilişkin Emir Abdullahiyan, “ABD ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) tüm engellerine rağmen, uluslararası yükümlülüklerimize bağlıyız.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliğinin devam ettiğini belirterek, “UAEA ile işbirliği teknik düzeyinde olmalı ve Ajans’ın siyasi ve seçici yaklaşımlardan uzak durması gerektiğine inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Fransa, Almanya ve İngiltere’nin İran karşıtı kararlarını eleştiren Emir Abdullahiyan, “Avrupa, son aylarda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca adımlar atan Fransa, Almanya ve İngiltere’den ibaret değil. Avrupa kıtasının büyük bir bölümü bu tür politikaları desteklemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

“Dengeli, dinamik ve akıllı diplomasi çerçevesinde komşu ülkeler ve Asya kıtası İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının ana önceliğidir. Aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa, Afrika ülkeleri ile işbirliğini geliştirmek için ciddi çabalar sarf ettik.”

İranlı yetkili, nükleer müzakerede yer alan Batı taraflarının tutumu hakkında, “Bazı Batılı taraflar müzakereyi siyasal hedefleri ile parti emelleri için bir araç olarak kullandı, biz bu tavrı şiddetle eleştiriyoruz.” diye konuştu.